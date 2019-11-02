Политика, проводимая Президентом Азербайджана, пойдёт только на пользу развитию государства — политолог

2 ноября 2019 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend - Политика назначения молодых кадров на высокие должности проходит в самое нужное время и, что самое главное, проводится очень чётко и разумно.

Об этом Trend сказала политолог, помощник президента Международного Фонда Евразия Пресс (МФЕП) Анастасия Лаврина.

По мнению политолога, назначение молодых перспективных кадров на высокие посты, демонстрирует, что республика идёт по демократическому пути развития и формирует ответственное демократичное общество:

«За последние несколько лет были созданы множество новых государственных институтов, руководителями которых назначили молодые кадры. Новые молодые кадры с воодушевлением подходят к исполнению своих обязанностей и готовы трудиться на благо страны. Сейчас, когда проходит кадровая реформа, затрагиваются очень важные вопросы, в том числе, развитие региональной политики. В развитии регионов страны Президент Ильхам Алиев всегда видел большой потенциал. Разумеется, это является стимулом для продвижения и ускорения проведения экономических реформ.

Кроме того, слова Президента «членам правительства старше 70 лет следует уступить дорогу молодым лицам и новым идеям» дают огромную мотивацию молодому поколению получать хорошее образование, усердно работать и продвигаться по карьерной лестнице».

Лаврина считает, что синтез молодых и пожилых кадров возможен:

«Опыт пожилых кадров, вместе с новыми идеями молодого поколения будет способствовать формированию нового мышления, которое будет успешно внедрено в работу. В Азербайджане есть пожилые кадры, которые успешно занимаются своей деятельностью, и работают на благо развития государства. Однако, существуют кадры, которые уже давно отошли от дел и ведут пассивную деятельность. Одним словом числятся в документах, но при этом, не нацелены на интенсивную деятельность, либо по состоянию здоровья, либо по причине того, что не готовы принять инновационный подход в работе. Со всем уважением к их прошлым достижениям, но эти кадры должны уступить место молодому поколению».

Помощник президента МФЕП абсолютно уверена, что политика, проводимая Президентом Азербайджана, пойдёт только на пользу развития государства:

«Безусловно, это придаст процессу динамику. Сейчас Азербайджан очень успешно развивается. Об этом говорит количество крупномасштабных грандиозных мероприятий, которые уже были проведены в Азербайджане и которые планируется провести в ближайшем будущем. Только в октябре, в Азербайджане, провели два крупных мероприятия: 7-й саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств и 18-й саммит Движения неприсоединения. Оба мероприятия были организованы на самом высоком уровне с участием первых лиц из ряда стран. Позже мы узнали, что Азербайджан завоевал право на проведение Международного конгресса астронавтики в Баку в 2022 году. Это всё указывает на международное доверие к Азербайджану, на то, что страны полагаются на опыт и способность нашей страны организовывать такие мероприятия. Учитывая всё это, новые молодые кадры и динамизм молодёжи просто необходим».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В SOCAR Turkey Energy произошли кадровые назначения
Энергетика 14:33
Азербайджанская компания начала строительство дорожной инфраструктуры в Украине
Экономика 14:23
Политолог: Мышление, должно быть новаторским, оно должно реформировать и вносить позитивные изменения
Политика 14:04
Для маргинала Гасанлы жажда власти превыше интересов Азербайджана
Политика 13:26
SOCAR спрогнозировала объемы добычи газа
Энергетика 11:13
Делегация парламента Туркменистана совершит рабочий визит в Азербайджан
Политика 09:26
Лента новостей
Нигяр Нариманбекова представит свои работы в выставочном зале Свято-Троицкого собора в Париже (ФОТО)
Культура 16:32
Компания США начнет работу на казахстанском "Карачаганак"
Энергетика 16:19
Сохраненные жемчужины Баку (ФОТО)
Культура 16:13
При поддержке ЕС в грузинских муниципалитетах создано более 600 постоянных рабочих мест
Финансы 16:10
Президент Ильхам Алиев наградил Ялчына Адыгёзалова орденом "Шохрат"
Политика 16:01
ТОП-15 банков Азербайджана по объему расходов с начала года
Финансы 15:48
ТОП-15 банков Азербайджана по объему доходов с начала года
Финансы 15:40
В Азербайджане пройдет онлайн-мероприятие по просвещению субъектов МСБ в аграрной сфере
Экономика 15:32
Осетин Matrang и азербайджанцы – притяжение холодной Луны (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 15:20