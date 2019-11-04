Али Ахмедов: Призываю все политические партии к участию в муниципальных выборах, к здоровой политической конкуренции (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Призываю все политические партии к участию в муниципальных выборах, к здоровой политической конкуренции.

Об этом вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов написал в статье «Муниципальные выборы - новый шанс для успеха партии», размещенной на его странице в Facebook, сообщает в понедельник Trend.

В статье отмечается, что несколько дней, как в стране стартовал процесс, связанный с муниципальными выборами. "В результате голосования, которое пройдет 23 декабря, будет избран новый состав муниципалитетов. Около 16 тысяч человек будут представлены в местных органах самоуправления, активно участвовать в управлении регионами, решении социальных и экономических проблем, в процессе обеспечения всего развития. Правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) серьезно подготовилась к очередным муниципальным выборам, определилась со своими кандидатами. Продолжается процесс выдвижения кандидатур согласно Избирательному кодексу. Постарались, чтобы были выдвинуты самые достойные кандидаты», - говорится в статье.

Вице-премьер подчеркнул, что верит в правильность и справедливость решения партии об этом: «Убежден, что кандидаты, выдвинутые от ПЕА, смогут завоевать поддержку народа на выборах. Отдельно хотел бы отметить, что при отборе кандидатов особое внимание было уделено представителям молодежи и женщинам».

Али Ахмедов сказал, что выборы - это момент испытания для каждой партии: «В этом смысле муниципальные выборы не исключение. Это такая возможность, когда партия может увидеть оценку, которую народ дает ее программе и всей деятельности. С другой стороны, муниципалитеты - хорошая школа приобретения опыта для членов партии. В особенности, молодые члены партии, участвуя в муниципальных выборах, набираются опыта по проведению избирательной кампании. Избранные в муниципалитеты, активно участвуя в жизни муниципалитетов, приобретают опыт общественного влияния и управления. На примере ПЕА могу сказать, что ряд представителей партий, которые в свое время были избраны в муниципалитеты и смогли проявить себя, потом были выбраны в Милли Меджлис, или выдвинуты на ответственные должности в сфере государственного управления».

Он подчеркнул, что в этом году ПЕА идет на муниципальные выборы под девизом служения народу.

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