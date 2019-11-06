Президент Ильхам Алиев выделил средства Кабмину Нахчыванской АР

6 ноября 2019 16:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения поливной водой посевных площадей в Нахчыванской АР и удовлетворению нужд населения в питьевой воде.

В распоряжении говорится, что с целью улучшения обеспечения поливной водой посевных площадей и приусадебных земельных участков, используемых для растениеводства на территории Нахчыванской АР, проектирования и бурения субартезианских скважин для удовлетворения нужд населения в питьевой воде из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Кабинету министров Нахчыванской АР выделяются 2 250 000 манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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