Али Ахмедов: Флаг - источник гордости народа, форма его самосознания и самовыражения

8 ноября 2019 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов поздравил азербайджанский народ с отмечаемым 9 ноября Днем Государственного флага, передает в пятницу Trend.

"В Азербайджане 9 ноября отмечается День флага. Флаг – государственный символ, атрибут независимости. Флаг также является источником гордости народа, формой его самосознания и самовыражения", - говорится в поздравлении.

Ахмедов отмечает, что каждый гражданин Азербайджана гордится флагом государства, дорожит им и держит превыше всего. "Теперь наш флаг развевается в различных уголках мира на важных заседаниях, спортивных соревнованиях. Поздравляю с Днем флага каждого из вас, желаю нашему народу мира и безопасности, нашей стране - еще большего прогресса и роста», - говорится в поздравлении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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