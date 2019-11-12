В рамках оперативных учений войска Нахчыванского гарнизона приведены в боевую готовность (ВИДЕО)

12 ноября 2019 18:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках оперативных учений, проводимых в масштабах азербайджанской армии, воинские соединения и части войск Нахчыванского гарнизона были подняты по тревоге и приведены в состояние боевой готовности, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ходе учений, которые проводятся в три этапа, подразделения первого эшелона отрабатывают действия по отражению внезапного наступления условного противника, развертыванию органов военного управления воинских объединений, соединений и частей на местности, организации частичного приема из мобилизационного резерва специалистов по боевой подготовке и техники, а также практические действия общевойсковых, танковых, десантных и противодиверсионных резервов в тактических учениях с боевыми стрельбами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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