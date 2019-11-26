В Баку прошла встреча начальников Генштабов ВС Азербайджана и России (ФОТО)

26 ноября 2019 18:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый замминистра обороны - начальник Генштаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков во вторник встретился с находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Генштаба ВС Российской Федерации - первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Приветствуя гостей, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана, подчеркнул важную роль глав государств в расширении связей между двумя странами, отметив, что наше сотрудничество основано на дружбе, взаимном доверии и, постоянно развиваясь, эти отношения в последние годы достигли уровня стратегического партнерства.
Подчеркнув, что между министерствами обороны Азербайджана и России подписан план двустороннего сотрудничества на 2020-й год, генерал-полковник Садыков отметил, что количество мероприятий, охватывающих различные сферы военной области, увеличилось.
Говоря о сотрудничестве в военно-технической сфере, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана отметил, что наша страна уделяет особое внимание сотрудничеству с компаниями оборонной промышленности России.
Затронув военно-политическую ситуацию и вопросы безопасности в регионе, генерал-полковник Садыков отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности.

Генерал-полковник Садыков подчеркнул важность достижения решения конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе норм и принципов международного права.
Генерал армии Герасимов отметив, что наши связи имеют исторические корни, а страны являются стратегическими партнерами, подчеркнул важность с точки зрения расширения двусторонних отношений, а также военного и военно-технического сотрудничества, организации и проведения взаимных встреч военных представителей.
Затем стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспективы развития связей в области военного образования, а также провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Генерал армии Герасимов выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за высокое гостеприимство и организацию двусторонней встречи в Баку с председателем Военного комитета НАТО.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку прошла встреча начальников Генштабов ВС Азербайджана и России (ФОТО)
  • В Баку прошла встреча начальников Генштабов ВС Азербайджана и России (ФОТО)
  • В Баку прошла встреча начальников Генштабов ВС Азербайджана и России (ФОТО)
  • В Баку прошла встреча начальников Генштабов ВС Азербайджана и России (ФОТО)
  • В Баку прошла встреча начальников Генштабов ВС Азербайджана и России (ФОТО)
  • В Баку прошла встреча начальников Генштабов ВС Азербайджана и России (ФОТО)
  • В Баку прошла встреча начальников Генштабов ВС Азербайджана и России (ФОТО)
  • В Баку прошла встреча начальников Генштабов ВС Азербайджана и России (ФОТО)
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