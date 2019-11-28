ЕС: Мы всегда предлагаем наши знания и опыт

28 ноября 2019 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Проблема вступления в восточное партнёрство лежит в плоскости его восприятии страной, решающей этот вопрос, заявил делегат от Польши Кирилл Косажевски за круглым столом, организованным в связи с визитом делегации стран Вишеградской группы, передает Trend с мероприятия.

По словам делегата, разные страны вступают в восточное партнёрство с разными амбициями и интересами.

Тем не менее, отметил Косажевски, ЕС всегда предлагает свои знания и опыт. Это предложение неизменно и Европейский союз всегда готов к его реализации.

"Каждый член восточного партнёрства в праве выйти из членства, и никто не будет ему в этом препятствовать. Со своей стороны мы предлагаем лучшее, что у нас есть - знания и опыт, все остальное - выбор страны" - подытожил Косажевски.

Напомним, что в Центре анализа международных отношений сегодня проходит круглый стол, с участием прибывших с визитом делегаций министерств иностранных дел стран Вишеградской группы.

В рамках круглого стола обсуждались вопросы энергетики, отношений ЕС и Азербайджана, а также в Каспийском регионе и с соседними странами.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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