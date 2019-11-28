Мирослав Лайчак: Открытие посольства Словакии послужит укреплению отношений с Азербайджаном

28 ноября 2019 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Открытие посольства Словакии послужит укреплению отношений с Азербайджаном.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава МИД Словакии Мирослав Лайчак на открытии посольства Словакии в Баку.

«Я ожидаю более интенсивного сотрудничества между нашими странами в сферах, которые представляют взаимный интерес. Открытие посольства послужит укреплению отношений с Азербайджаном. Мы знали потенциал Азербайджана и поэтому решили открыть представительство. Есть много сфер для сотрудничества, инфраструктура, железная дорога, туризм и так далее», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов

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