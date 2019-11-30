Президент Ильхам Алиев поздравил вице-президента, премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо вице-президенту, премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов и правителю Дубая Шейху Мухаммаду ибн Рашиду Аль Мактуму.

Об этом передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов – Дня независимости.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов – благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

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