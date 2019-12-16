Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год".
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, закон вступает в силу с первого января 2020 года.
Статья 1. Общие показатели бюджета
Доходы Фонда страхования от безработицы на 2020 год утверждаются в размере 128 235 400,0 манатов, а расходы - в размере 128 235 400,0 манатов.
Статья 2. Доходы
Определяется, что доходы Фонда страхования от безработицы на 2020 год формируются за счет нижеуказанных поступлений:
|
Источники доходов
|
Сумма
(в манатах)
|1.
|
Страховые сборы по страхования от безработицы, всего
в том числе:
|
111 869 600,00
|
1.1.
|
по организациям, финансируемым из бюджета
|
17 834 800,0
|
1.2.
|
по работникам организаций, финансируемых из бюджета
|
17 834 800,0
|
1.3.
|
по внебюджетному сектору
|
76 200 000,00
|2.
|
Иные доходы
|
30 000,00
|3.
|
Неиспользованные средства Фонда страхования от безработицы на конец 2019 года
|
16 335 800,0
Статья 3. Расходы
Определяется, что расходы Фонда страхования от безработицы на 2020 год осуществляются по нижеуказанным направлениям:
|
Направления расходов
|
Сумма
(в манатах)
|1.
|
Выплаты по страхованию от безработицы
|
5 000 000,00
|2.
|
Организация профессиональной подготовки и дополнительного обучения
|
5 000 000,00
|3.
|
Оказание консультационных услуг о профессиональной ориентированности
|
2 000 000,00
|4.
|
Организация трудовых ярмарок, трудовых бирж
|
500 000,00
|5.
|
Организация оплачиваемых общественных работ
|
2 000 000,00
|6.
|
Организация мероприятий по самозанятости
|
63 735 400,00
|7.
|
Финансирование вместе со страхователями определенной части заработной платы застрахованных на определенный срок (3 месяца, 6 месяцев, девять месяцев, 1 год)
|
3 000 000,00
|8.
|
Подготовка профессиональных стандартов
|
2 000 000,00
|9.
|
Расходы на содержание аппарата органа (структуры) и его местных органов, определенных соответствующим органом исполнительной власти и органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти
|
43 000 000,00
|10.
|
Создание дополнительных рабочих мест и специализированных учреждений и реализация целенаправленных программ для обеспечения занятости граждан, нуждающихся в особой социальной защите и имеющих затруднения в поиске работы
|
1 000 000,00
|11.
|
Другие активные меры занятости, предусмотренные законом для осуществления трудовых прав
|
1 000 000,00
Статья 4. Использование остатков
Неиспользованные средства Фонда страхования от безработицы направляются на финансирование расходов следующего года
Статья 5. Вступление закона в силу
Настоящий закон вступает в силу с первого января 2020 года.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.