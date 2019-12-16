Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год".

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, закон вступает в силу с первого января 2020 года.

Статья 1. Общие показатели бюджета

Доходы Фонда страхования от безработицы на 2020 год утверждаются в размере 128 235 400,0 манатов, а расходы - в размере 128 235 400,0 манатов.

Статья 2. Доходы

Определяется, что доходы Фонда страхования от безработицы на 2020 год формируются за счет нижеуказанных поступлений:

Источники доходов Сумма (в манатах) 1. Страховые сборы по страхования от безработицы, всего в том числе: 111 869 600,00 1.1. по организациям, финансируемым из бюджета 17 834 800,0 1.2. по работникам организаций, финансируемых из бюджета 17 834 800,0 1.3. по внебюджетному сектору 76 200 000,00 2. Иные доходы 30 000,00 3. Неиспользованные средства Фонда страхования от безработицы на конец 2019 года 16 335 800,0

Статья 3. Расходы

Определяется, что расходы Фонда страхования от безработицы на 2020 год осуществляются по нижеуказанным направлениям:

Направления расходов Сумма (в манатах) 1. Выплаты по страхованию от безработицы 5 000 000,00 2. Организация профессиональной подготовки и дополнительного обучения 5 000 000,00 3. Оказание консультационных услуг о профессиональной ориентированности 2 000 000,00 4. Организация трудовых ярмарок, трудовых бирж 500 000,00 5. Организация оплачиваемых общественных работ 2 000 000,00 6. Организация мероприятий по самозанятости 63 735 400,00 7. Финансирование вместе со страхователями определенной части заработной платы застрахованных на определенный срок (3 месяца, 6 месяцев, девять месяцев, 1 год) 3 000 000,00 8. Подготовка профессиональных стандартов 2 000 000,00 9. Расходы на содержание аппарата органа (структуры) и его местных органов, определенных соответствующим органом исполнительной власти и органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти 43 000 000,00 10. Создание дополнительных рабочих мест и специализированных учреждений и реализация целенаправленных программ для обеспечения занятости граждан, нуждающихся в особой социальной защите и имеющих затруднения в поиске работы 1 000 000,00 11. Другие активные меры занятости, предусмотренные законом для осуществления трудовых прав 1 000 000,00

Статья 4. Использование остатков

Неиспользованные средства Фонда страхования от безработицы направляются на финансирование расходов следующего года

Статья 5. Вступление закона в силу

Настоящий закон вступает в силу с первого января 2020 года.

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