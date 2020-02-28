Боевые самолеты 5-го поколения обеспечат превосходство ВВС Азербайджана над Арменией

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане предпринимаются соответствующие меры по усилению арсенала ВВС страны боевыми самолетами пятого поколения.

Об этом в пятницу сказал Trend полковник ВВС Намиг Исламзаде, комментируя приобретение у Италии современных учебно-тренировочных самолетов M-346.

Он напомнил, что во время государственного визита Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в Италию между двумя странами был подписан ряд документов: "Среди них следует особо отметить "Декларацию по соглашению между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Leonardo S.p.A в связи с приобретением системы интеграции для самолетов М-346", подписанную министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и исполнительным директором Leonardo S.p.A Алессандро Профумо. ВВС Азербайджана уже несколько лет проводят широкомасштабные мероприятия, в частности, модернизация авиабаз, улучшение социально-бытовых условий личного состава. В настоящее время большая часть авиасредств, находящихся в распоряжении ВВС Азербайджана, отвечает современным стандартам".

Офицер ВВС отметил, что в последние годы при обсуждениях учебных самолетов, приобретаемых для ВВС Азербайджана, предпочтение было отдано авиационным средствам итальянского и пакистанского производства: "Особо можно подчеркнуть приобретение 10 самолетов Super Mushshak MFİ-395 согласно контракту, подписанному в июле 2017 года между ВВС Азербайджана и пакистанской компанией PAC KAMRA, и презентацию 10 мая того же года реактивного самолета нового поколения M-346 производства итальянской компании Leonardo Aircraft".

Полковник ВВС Азербайджана добавил, что приобретение самолетов типа M-346 сыграет важную роль в повышении профессионализма и совершенствовании боевых навыков военных пилотов: "В то же время самолет M-346 используется как переходный самолет к современным многоцелевым самолетам 4++ и 5-го поколений. Наряду с тем, что пополнение арсенала ВВС Азербайджана авиационными средствами этого типа расширят их боевые возможности, они также обеспечат превосходство над Арменией в воздушном пространстве".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)