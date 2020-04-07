Азербайджан входит в число лидеров мира по количеству обследований на коронавирусную инфекцию

Политика 7 апреля 2020 18:42 (UTC+04:00)
Азербайджан входит в число лидеров мира по количеству обследований на коронавирусную инфекцию

БАКУ/Trend/ - По мнению Всемирной Организации Здравоохранения, одним из основных условий в борьбе с пандемией коронавируса (COVID - 19) является проведение обследований и своевременное выявление случаев заболевания. Специалисты отмечают важность уделения большего внимания проведению тестов на COVID - 19, учитывая, что это заболевание быстро и широко распространяется. Только тогда возможно изолировать зараженных людей.

По данным Trend, проводимые в настоящее время в Азербайджанской Республике превентивные меры позволяют максимально уменьшить распространение инфекции и контролировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию. В стране имеются все возможности для выявления случаев заражения коронавирусом, в том числе диагностические инструменты и медицинские принадлежности, которые были своевременно доставлены в страну и переданы в медицинские учреждения.

Для лабораторной диагностики вируса в медицинских учреждениях созданы современные лабораторные системы производства ведущих мировых компаний, они также оснащены тестами, выпущенными европейскими странами.

По данным на седьмое апреля, в стране проведено 53 300 обследований в связи с COVID-19. Количество обследований на каждый миллион населения составляет 5262 человека. Эта цифра показывает, что по количеству обследований Азербайджан на первом месте в СНГ, на Южном Кавказе и опережает многие европейские страны.

Своевременное и всестороннее проведение обследований играет важную роль в деле предотвращения распространения инфекции COVID-19 среди групп риска - пожилых людей и пациентов со слабым иммунитетом. В настоящее время в стране продолжаются работы по проведению обследований населения на COVID-19, создаются соответствующие лаборатории, а также медицинские учреждения оснащены необходимыми принадлежностями и препаратами. Это также дает основание говорить о том, что за короткое время будет наблюдаться рост динамики обследования.

Все вышесказанное наглядно свидетельствует о том, что Азербайджанское государство осуществляет важные меры по предотвращению случаев заражения коронавирусной инфекцией и охране здоровья людей.

Страна

Число случаев инфицирования

Число летальных исходов

Число инфицированных на каждый миллион человек

Число летальных исходов на каждый миллион человек

Общее число обследований

Число обследований на каждый миллион человек

Азербайджан

717

8

71

0.8

53,300

5,262

Австрия

12,109

220

1,344

24

111,296

12,357

Италия

128,948

15,887

2,133

263

691,461

11,436

Германия

100,132

1,584

1,195

19

918,460

10,962

Бельгия

20,814

1,632

1,796

141

70,000

6,040

Финляндия

2,176

27

393

5

32,800

5,920

Нидерланды

18,803

1,867

1,097

109

75,415

4,401

Франция

92,839

8,078

1,422

124

224,254

3,436

Великобритания

47,806

4,934

704

73

195,524

2,880

США

336,851

9,620

1,018

29

1,772,369

5,355

Иран

60,500

3,739

720

45

186,000

2,214

Турция

27,069

574

321

7

181,445

2,151

Россия

6,343

47

43

0.3

758,000

5,194

Беларусь

700

13

74

1

40,000

4,233

Украина

1,319

38

30

0.9

5,864

134

Казахстан

629

6

33

0.3

5,093

271

Армения

833

8

281

3

4,929

1,663

Грузия

188

2

47

0.5

2,762

692
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