Азербайджан входит в число лидеров мира по количеству обследований на коронавирусную инфекцию

БАКУ/Trend/ - По мнению Всемирной Организации Здравоохранения, одним из основных условий в борьбе с пандемией коронавируса (COVID - 19) является проведение обследований и своевременное выявление случаев заболевания. Специалисты отмечают важность уделения большего внимания проведению тестов на COVID - 19, учитывая, что это заболевание быстро и широко распространяется. Только тогда возможно изолировать зараженных людей.

По данным Trend, проводимые в настоящее время в Азербайджанской Республике превентивные меры позволяют максимально уменьшить распространение инфекции и контролировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию. В стране имеются все возможности для выявления случаев заражения коронавирусом, в том числе диагностические инструменты и медицинские принадлежности, которые были своевременно доставлены в страну и переданы в медицинские учреждения.

Для лабораторной диагностики вируса в медицинских учреждениях созданы современные лабораторные системы производства ведущих мировых компаний, они также оснащены тестами, выпущенными европейскими странами.

По данным на седьмое апреля, в стране проведено 53 300 обследований в связи с COVID-19. Количество обследований на каждый миллион населения составляет 5262 человека. Эта цифра показывает, что по количеству обследований Азербайджан на первом месте в СНГ, на Южном Кавказе и опережает многие европейские страны.

Своевременное и всестороннее проведение обследований играет важную роль в деле предотвращения распространения инфекции COVID-19 среди групп риска - пожилых людей и пациентов со слабым иммунитетом. В настоящее время в стране продолжаются работы по проведению обследований населения на COVID-19, создаются соответствующие лаборатории, а также медицинские учреждения оснащены необходимыми принадлежностями и препаратами. Это также дает основание говорить о том, что за короткое время будет наблюдаться рост динамики обследования.

Все вышесказанное наглядно свидетельствует о том, что Азербайджанское государство осуществляет важные меры по предотвращению случаев заражения коронавирусной инфекцией и охране здоровья людей.