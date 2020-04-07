Азербайджан входит в число лидеров мира по количеству обследований на коронавирусную инфекцию
БАКУ/Trend/ - По мнению Всемирной Организации Здравоохранения, одним из основных условий в борьбе с пандемией коронавируса (COVID - 19) является проведение обследований и своевременное выявление случаев заболевания. Специалисты отмечают важность уделения большего внимания проведению тестов на COVID - 19, учитывая, что это заболевание быстро и широко распространяется. Только тогда возможно изолировать зараженных людей.
По данным Trend, проводимые в настоящее время в Азербайджанской Республике превентивные меры позволяют максимально уменьшить распространение инфекции и контролировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию. В стране имеются все возможности для выявления случаев заражения коронавирусом, в том числе диагностические инструменты и медицинские принадлежности, которые были своевременно доставлены в страну и переданы в медицинские учреждения.
Для лабораторной диагностики вируса в медицинских учреждениях созданы современные лабораторные системы производства ведущих мировых компаний, они также оснащены тестами, выпущенными европейскими странами.
По данным на седьмое апреля, в стране проведено 53 300 обследований в связи с COVID-19. Количество обследований на каждый миллион населения составляет 5262 человека. Эта цифра показывает, что по количеству обследований Азербайджан на первом месте в СНГ, на Южном Кавказе и опережает многие европейские страны.
Своевременное и всестороннее проведение обследований играет важную роль в деле предотвращения распространения инфекции COVID-19 среди групп риска - пожилых людей и пациентов со слабым иммунитетом. В настоящее время в стране продолжаются работы по проведению обследований населения на COVID-19, создаются соответствующие лаборатории, а также медицинские учреждения оснащены необходимыми принадлежностями и препаратами. Это также дает основание говорить о том, что за короткое время будет наблюдаться рост динамики обследования.
Все вышесказанное наглядно свидетельствует о том, что Азербайджанское государство осуществляет важные меры по предотвращению случаев заражения коронавирусной инфекцией и охране здоровья людей.
|
Страна
|
Число случаев инфицирования
|
Число летальных исходов
|
Число инфицированных на каждый миллион человек
|
Число летальных исходов на каждый миллион человек
|
Общее число обследований
|
Число обследований на каждый миллион человек
|
Азербайджан
|
717
|
8
|
71
|
0.8
|
53,300
|
5,262
|
Австрия
|
12,109
|
220
|
1,344
|
24
|
111,296
|
12,357
|
Италия
|
128,948
|
15,887
|
2,133
|
263
|
691,461
|
11,436
|
Германия
|
100,132
|
1,584
|
1,195
|
19
|
918,460
|
10,962
|
Бельгия
|
20,814
|
1,632
|
1,796
|
141
|
70,000
|
6,040
|
Финляндия
|
2,176
|
27
|
393
|
5
|
32,800
|
5,920
|
Нидерланды
|
18,803
|
1,867
|
1,097
|
109
|
75,415
|
4,401
|
Франция
|
92,839
|
8,078
|
1,422
|
124
|
224,254
|
3,436
|
Великобритания
|
47,806
|
4,934
|
704
|
73
|
195,524
|
2,880
|
США
|
336,851
|
9,620
|
1,018
|
29
|
1,772,369
|
5,355
|
Иран
|
60,500
|
3,739
|
720
|
45
|
186,000
|
2,214
|
Турция
|
27,069
|
574
|
321
|
7
|
181,445
|
2,151
|
Россия
|
6,343
|
47
|
43
|
0.3
|
758,000
|
5,194
|
Беларусь
|
700
|
13
|
74
|
1
|
40,000
|
4,233
|
Украина
|
1,319
|
38
|
30
|
0.9
|
5,864
|
134
|
Казахстан
|
629
|
6
|
33
|
0.3
|
5,093
|
271
|
Армения
|
833
|
8
|
281
|
3
|
4,929
|
1,663
|
Грузия
|
188
|
2
|
47
|
0.5
|
2,762
|
692