Ильхам Мамедов: Новые больницы обеспечат надежную защиту здоровья населения Азербайджана от коронавируса

БАКУ /Trend/ - Выделение Президентом Ильхамом Алиевым 14,8 миллиона манатов на сооружение шести модульных больниц вместимостью по 200 коек - один из важных шагов, предпринятых в направлении защиты здоровья людей. В период распространения коронавируса новые больницы обеспечат надежную защиту здоровья населения.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Ильхам Мамедов.

Он подчеркнул, что данный шаг также является важным элементом социальной политики.

"Как неоднократно заявлял глава государства, в центре проводимой в Азербайджане политики стоит народ. В сложной ситуации, сложившейся сегодня в стране в связи с коронавирусом, все ресурсы государства мобилизованы на защиту здоровья населения, его социально-экономического благосостояния. Мощь экономики Азербайджана позволяет предпринять необходимые шаги в борьбе с коронавирусом. Открываются новые больницы, которые обеспечат надежную защиту здоровья населения. Стоит учитывать, что эти больницы будут служить людям и в будущем, после того, как закончится пандемия", - сказал Ильхам Мамедов.

Напомнив, что в Азербайджане недавно было введено в эксплуатацию новое предприятие по производству масок, депутат отметил, что работы, проводимые в стране и преследующие долгосрочные цели, уже дают свои плоды.

"Мы приветствуем дальновидную политику Президента Ильхама Алиева. Даже развитым странам не под силу в такие короткие сроки создать производственное предприятие такого рода. Однако, экономика Азербайджана позволяет нам осуществлять такие проекты", - сказал Ильхам Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)