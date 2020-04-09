Зияфет Аскеров: Азербайджан - одно из государств, ведущих эффективную борьбу с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одним из государств, ведущих эффективную борьбу с угрозой коронавируса.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

По его словам, единство в стране раздражает силы, недолюбливающие Азербайджан.

"Они, если бы не постыдились, сказали бы, наверное, что коронавирус в мире распространил Азербайджан. Такие люди, как Али Керимли, Джамиль Гасанлы, являются врагами Азербайджана. Азербайджанский народ сплотился вокруг своего Президента. Все должны подчиняться требованиям законов", - сказал Аскеров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)