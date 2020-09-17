В парламенте Азербайджана пройдут слушания о принятии закона "О вражде"

БАКУ /Trend/ - Стал известен план работы осенней сессии парламентского комитета Азербайджана по правам человека, сообщает в четверг Trend.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по правам человека Захид Орудж.

Он отметил, что проводятся обсуждения с соответствующими структурами по трем новым законопроектам: "Запланированы слушания по принятию закона "О вражде". Думаю, что в этом есть большая необходимость. Идет работа над законопроектом "О регулировании диаспорской деятельности". Полагаю, что на осенней сессии это закон будет принят. Кроме того, планируется проведение совместных слушаний с Коллегией адвокатов".