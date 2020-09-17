В парламенте Азербайджана пройдут слушания о принятии закона "О вражде"
БАКУ /Trend/ - Стал известен план работы осенней сессии парламентского комитета Азербайджана по правам человека, сообщает в четверг Trend.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по правам человека Захид Орудж.
Он отметил, что проводятся обсуждения с соответствующими структурами по трем новым законопроектам: "Запланированы слушания по принятию закона "О вражде". Думаю, что в этом есть большая необходимость. Идет работа над законопроектом "О регулировании диаспорской деятельности". Полагаю, что на осенней сессии это закон будет принят. Кроме того, планируется проведение совместных слушаний с Коллегией адвокатов".
Лента новостей
Нефтегазовая компания Казахстана примет участие в совместных усилиях по решению проблем изменения климата
SECO: Швейцарские компании могут стать ценными партнерами в развитии неэнергетического сектора Азербайджана
В Азербайджане изменились требования по созданию сайтов госорганов в связи с соблюдением норм государственного языка
Армян за границей разгневало не только военное поражение, но и сплоченная активность нашей диаспоры — Госкомитет Азербайджана (ФОТО)
В Азербайджане посредством электронной кредитной платформы предпринимателям выдано более 50 млн манатов