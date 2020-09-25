Армения своими провокациями ставит под угрозу безопасность всего региона — депутат

Политика 25 сентября 2020 16:43 (UTC+04:00)
Армения своими провокациями ставит под угрозу безопасность всего региона — депутат

БАКУ /Trend/ - Армения уже 30 лет как игнорирует резолюции Совета Безопасности ООН. Таким образом, Армения игнорирует нормы и принципы международного права.

Об этом в пятницу сказал Trend председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса (парламент) Зияфет Аскеров.

Он напомнил, что Армения подвергла азербайджанцев этнической чистке.

"Армения учинила в Ходжалы и на других оккупированных территориях бесчеловечные акты геноцида против мирного населения Азербайджана. Армения установила на оккупированных территориях Азербайджана марионеточный террористический режим, незаконно заселяет оккупированные территории, что согласно Женевской конвенции 1949 года является военным преступлением.

Переселенные на оккупированные территории Азербайджана являются наемными боевиками, которые занимались террористической деятельностью в Сирии, Ираке, Ливане и других странах. В то же время есть достоверная информация о том, что армянская террористическая организация АСАЛА присутствует на оккупированных территориях. Все это говорит о том, что Армения готовится к новым провокациям, войне против Азербайджана. Эти действия Армении представляют серьезную угрозу для региона и грубо срывают процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Все это обостряет ситуацию в регионе, создает серьезную угрозу стабильности в регионе. Кроме того Армения в последнее время интенсивно вооружается", - отметил Зияфет Аскеров.

Глава парламентского комитета подчеркнул, что армяне зверски уничтожают азербайджанские культурные и исторические памятники, мечети на оккупированных территориях Азербайджана, держат скот в разрушенных мечетях.

"Это в очередной раз раскрывает сущность лицемерной, гнусной политики Армении. Она также эксплуатирует наши природные ресурсы на оккупированных территориях и вызывает в регионе экологический кризис", - подчеркнул Аскеров.

Он с сожалением отметил, что в ответ на такие гнусные провокационные действия Армении и ее подготовку к войне нет никакого международного давления.

"Минская группа ОБСЕ, которая является посредником в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, не предпринимает практических и конкретных шагов против Армении, ограничиваясь бесстрастными заявлениями.

Президент Ильхам Алиев во время выступления в общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН вновь выступил с предостережением об оккупационной, фашистской и террористической сущности Армении. Глава государства заявил, что если Армения начнет войну, то вся политическая и правовая ответственность за возможные последствия ляжет на нее. Полагаю, Армении, и ее покровителям следует сделать надлежащие выводы из этого послания Президента Азербайджана. В противном случае последствия для Армении будут чрезвычайно пагубными.

Сегодня доблестная армия Азербайджана способна не только пресечь новые провокации со стороны Армении, но и в короткие сроки очистить наши оккупированные земли от террористов. И апрельские сражения, и гюннютская операция, и недавние бои в направлении Товузского района продемонстрировали мощь и высокий и боевой дух азербайджанской армии, а также патриотизм народа и его стремление освободить наши земли от оккупации", - добавил Зияфет Аскеров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН
Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН
Армения: «Если ты ненавидишь – значит, тебя победили»
Армения: «Если ты ненавидишь – значит, тебя победили»
Cпецпредставитель ЕС: ЕС глубоко заинтересован в стабильности на Южном Кавказе
Cпецпредставитель ЕС: ЕС глубоко заинтересован в стабильности на Южном Кавказе
Loading Bars
Лента новостей
С начала года в Азербайджане вырос уровень долларизации в банковских вкладах физических лиц Финансы 17:23
Цель Армении — добиться полного провала переговорного процесса — депутат Политика 17:21
Россия остается основным поставщиком полимерной продукции в Туркменистан Бизнес 17:21
В Баку и Сумгайыте открылись Центры развития МСБ (ФОТО) Экономика 17:18
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос Израиль 17:14
Бакинская высшая школа нефти снова стала лидером в рейтинге проходных баллов среди вузов страны Общество 17:13
В городах Казахстана внедряются умные технологи в рамках проектов «Умный город» Бизнес 17:07
В Азербайджане медработникам и волонтерам, борющимся с COVID-19, выплачено до 360 тыс. манатов Общество 16:56
Bosch разработал тест на коронавирус с самым быстрым результатом Европа 16:55
Россия увеличила экспорт замороженных овощей в Туркменистан Бизнес 16:53
«Лаборатория Касперского»: сотрудники переоценивают свои знания о кибербезопасности ИКТ 16:50
В банках Азербайджана наблюдается резкое снижение активов Финансы 16:49
Армения своими провокациями ставит под угрозу безопасность всего региона — депутат Политика 16:43
В Азербайджане свыше 100 тыс. детей будут привлечены к дошкольной подготовке Общество 16:37
Президент Ильхам Алиев: Регион не стал более безопасным местом, ситуация, к сожалению, ухудшается Политика 16:36
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено еще 19 квартир и частных домов (ФОТО) Общество 16:36
На пересечении двух проспектов в Баку обновлен тротуар (ФОТО) Общество 16:33
Ипотечное кредитование в Азербайджане по государственной линии выросло более чем на 40% Финансы 16:30
В некоторых районах Баку будут перебои в водоснабжении Общество 16:26
Президент Ильхам Алиев: По данным наших разведисточников, ведется очень серьезная военная подготовка Политика 16:23
Европейские авиавласти ожидают, что Boeing 737 возобновит полеты до конца года Европа 16:21
Президент Ильхам Алиев: Армения готовится к войне Политика 16:19
Известный азербайджанский историк разоблачил армянскую фальсификацию албанского наследия (ФОТО) Политика 16:18
Объем депозитов в Азербайджане увеличился Финансы 16:05
В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 13 школьников — Минобразования Общество 16:04
Приватизация земельного участка - получение выписки из реестра Консультации специалистов 15:57
Убитый в собственной квартире в Баку мужчина был полковником полиции Происшествия 15:56
Издание Berliner Press сообщило о выступлении Президента Ильхама Алиева на общих дебатах 75-й сессии ГА ООН Политика 15:55
В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошло соревнование за звание "Лучшее внештатное химическое отделение" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:44
В Азербайджане выявлен 101 новый случай инфицирования COVID-19, излечились 137 человек Общество 15:44
Два человека пострадали в результате крушения самолета в Иране Общество 15:40
Туркменбашинский НПЗ продлевает тендер на закупку бензина Тендеры 15:39
Успех наших школьников на 32-ой Международной Олимпиаде по Информатике (ФОТО) ИКТ 15:37
В азербайджанских банках выросло кредитование Финансы 15:37
Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН Грузия 15:36
Экспорт азербайджанского газа в Турцию значительно вырос Энергетика 15:36
МИД: Россия продолжает поддерживать контакты с США в Сирии Россия 15:34
Туркменистан-ООН: Приоритеты международного мира и безопасности в новых условиях современности Туркменистан 15:32
Чем раньше Армения выведет свои ВС из оккупированных территорий Азербайджана, тем скорее будет урегулирован конфликт - МИД (ФОТО) Политика 15:29
Греция предложила России возобновить ограниченное количество авиарейсов в неделю Европа 15:26
За последние сутки число погибших от коронавируса в Иране составило 207 человек Общество 15:26
В работе Telegram произошел сбой Россия 15:20
В Израиле вступили в силу ужесточенные правила общего карантина из-за коронавируса Израиль 15:19
Армения — серьезная угроза региональной стабильности — политолог Политика 15:19
Армения: «Если ты ненавидишь – значит, тебя победили» Армения 15:15
Bakcell готовит скидки для учителей в рамках проекта "Поддержки виртуального образования" Экономика 15:10
Казахстан и Азербайджан укрепляют сотрудничество в сфере медицинского туризма Туризм 15:08
Bakcell о перегрузке сети и безопасном интернете Экономика 15:04
Бакинский джаз-фестиваль отметит юбилей телемарафоном Культура 14:58
Глава МИД Азербайджана принял посла Греции Политика 14:54
С первого дня пандемии для Азербайджана важнее всего было здоровье людей - депутат Политика 14:50
В первом полугодии выросли доходы Anglo Asian Mining Бизнес 14:40
Развитые рынки капитала повышают финансовую стабильность в Азербайджане - АБР Финансы 14:37
Трудовая инспекция Азербайджана прокомментировала вопрос о работе в выходные Общество 14:20
Продюсер фильма "ЖАРА" станет гостем паблик-тока в рамках российского фестиваля Культура 14:19
Лица с ограниченными возможностями в Азербайджане должны работать по укороченному графику Общество 14:14
Банк ВТБ в Азербайджане позволяет выплачивать основной долг после завершения инвестиционной фазы Финансы 14:05
Азербайджанским врачам, ведущим борьбу с коронавирусом, выплачены срочные надбавки за август Общество 14:03
Температура воздуха в Баку продолжает повышаться Общество 13:58
Посол Ирана в РФ заявил, что страны обсуждают совместное производство вакцины от COVID-19 Общество 13:51
В Азербайджане около 88% всех пенсий по возрасту назначены в электронном виде Экономика 13:48
В группах дошкольного обучения в Баку будет заниматься более 27 тысяч детей Общество 13:45
Госслужба Азербайджана о продолжительности разбитого на части отпуска Общество 13:44
Заявления Президента Ильхама Алиева загнали Пашиняна в угол Политика 13:43
Минобразования Азербайджана обратилось к гражданам, получившим образование за рубежом Общество 13:40
Фарида из села Хыналыг будет покорять жителей Бангладеш (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:37
Армения переселяет в Карабах террористов, факты говорят о присутствии ASALA - депутат Политика 13:29
На улучшение жилищно-бытовых условий семей вынужденных переселенцев выделены 42,5 млн манатов - Распоряжение Политика 13:28
Вьетнам заинтересован в импорте азербайджанской продукции Бизнес 13:19
Cпецпредставитель ЕС: ЕС глубоко заинтересован в стабильности на Южном Кавказе Политика 13:17
Израильский политик: Азербайджан — хороший друг Израиля Политика 13:15
Управление «Лебапгазчыкарыш» Туркменистана об объеме добычи газа Энергетика 13:05
На портале Azexport разместят страховые услуги Бизнес 12:57
Минсвязи о введении бесконтактной оплаты в общественном транспорте в регионах Экономика 12:55
Азербайджанский психолог: Постоянный контакт с телефоном и компьютером создает проблемы в физическом развитии детей Общество 12:55
Заседание Народного Совета Туркменистана прошло на высоком организационном уровне Туркменистан 12:48
Актриса из Баку снимается в кинопроекте Константина Хабенского (ФОТО) Культура 12:43
Армяне продолжают провокации против Азербайджана (ФОТОФАКТ) Политика 12:39
В прошлом году Азербайджан экспортировал табак на $13,4 млн Экономика 12:25
Судан и Оман объявят о нормализации отношений с Израилем уже на следующей неделе Израиль 12:21
ООН опубликовал выступление Президента Ильхама Алиева в виде отдельной новости Политика 12:21
Новый антирекорд: За сутки в Грузии выявили 265 случаев COVID-19 Грузия 12:19
Президент Туркменистана затронул аспекты транспортной, энергетической и экологической безопасности Туркменистан 12:17
Сотрудники общественного транспорта проводят в Риме 24-часовую забастовку Европа 12:14
Брюссель подаст апелляцию на решение Общего суда ЕС об отмене штрафа Apple Европа 12:14
Итальянский эксперт: Необходим механизм для выполнения резолюций СБ ООН по нагорно-карабахскому конфликту Нагорно-карабахский конфликт 12:14
Завтра в Баку пройдет очередная масштабная дезинфекция Общество 12:13
В Туркменистане расширят площади для выращивания сельхозкультур Бизнес 12:09
В Азербайджане предлагают разрешить организацию автобусных туров в регионы Экономика 12:09
В России за сутки выявили 7 212 заразившихся коронавирусом Россия 12:08
Араз Азимов: Отвергая предложения по урегулированию конфликта, руководство Армении делает переговоры бессмысленными Политика 12:01
Председатель лобби в поддержку Израиля: В Азербайджане толерантно относятся ко всем религиям Израиль 11:49
Госдолг Франции вырос до рекордного уровня Европа 11:46
Казахстанский венчурный фонд QazTech Ventures выделяет узбекистанским стартапам до $250 000 Казахстан 11:46
Ремонтируется дорога в приграничном селе Азербайджана Строительство 11:45
Денежная масса в Узбекистане выросла на 15,5 процента Узбекистан 11:42
Свидетельство постыдной политической кончины Пашиняна Армения 11:40
На заседании Народного совета Туркменистана были рассмотрены социально-экономические вопросы Туркменистан 11:27
Президент Туркменистана отметил важность развития систем здравоохранения и образования для устойчивого развития страны Туркменистан 11:27
Танковые и артиллерийские подразделения азербайджанской армии выполняют учебно-боевые задачи (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 11:22
Все новости