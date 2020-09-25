Армения своими провокациями ставит под угрозу безопасность всего региона — депутат

БАКУ /Trend/ - Армения уже 30 лет как игнорирует резолюции Совета Безопасности ООН. Таким образом, Армения игнорирует нормы и принципы международного права.

Об этом в пятницу сказал Trend председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса (парламент) Зияфет Аскеров.

Он напомнил, что Армения подвергла азербайджанцев этнической чистке.

"Армения учинила в Ходжалы и на других оккупированных территориях бесчеловечные акты геноцида против мирного населения Азербайджана. Армения установила на оккупированных территориях Азербайджана марионеточный террористический режим, незаконно заселяет оккупированные территории, что согласно Женевской конвенции 1949 года является военным преступлением.

Переселенные на оккупированные территории Азербайджана являются наемными боевиками, которые занимались террористической деятельностью в Сирии, Ираке, Ливане и других странах. В то же время есть достоверная информация о том, что армянская террористическая организация АСАЛА присутствует на оккупированных территориях. Все это говорит о том, что Армения готовится к новым провокациям, войне против Азербайджана. Эти действия Армении представляют серьезную угрозу для региона и грубо срывают процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Все это обостряет ситуацию в регионе, создает серьезную угрозу стабильности в регионе. Кроме того Армения в последнее время интенсивно вооружается", - отметил Зияфет Аскеров.

Глава парламентского комитета подчеркнул, что армяне зверски уничтожают азербайджанские культурные и исторические памятники, мечети на оккупированных территориях Азербайджана, держат скот в разрушенных мечетях.

"Это в очередной раз раскрывает сущность лицемерной, гнусной политики Армении. Она также эксплуатирует наши природные ресурсы на оккупированных территориях и вызывает в регионе экологический кризис", - подчеркнул Аскеров.

Он с сожалением отметил, что в ответ на такие гнусные провокационные действия Армении и ее подготовку к войне нет никакого международного давления.

"Минская группа ОБСЕ, которая является посредником в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, не предпринимает практических и конкретных шагов против Армении, ограничиваясь бесстрастными заявлениями.

Президент Ильхам Алиев во время выступления в общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН вновь выступил с предостережением об оккупационной, фашистской и террористической сущности Армении. Глава государства заявил, что если Армения начнет войну, то вся политическая и правовая ответственность за возможные последствия ляжет на нее. Полагаю, Армении, и ее покровителям следует сделать надлежащие выводы из этого послания Президента Азербайджана. В противном случае последствия для Армении будут чрезвычайно пагубными.

Сегодня доблестная армия Азербайджана способна не только пресечь новые провокации со стороны Армении, но и в короткие сроки очистить наши оккупированные земли от террористов. И апрельские сражения, и гюннютская операция, и недавние бои в направлении Товузского района продемонстрировали мощь и высокий и боевой дух азербайджанской армии, а также патриотизм народа и его стремление освободить наши земли от оккупации", - добавил Зияфет Аскеров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)