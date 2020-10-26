Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанские солдаты и офицеры преподают врагу урок на поле боя

БАКУ/Trend/ - Сегодня азербайджанские солдаты и офицеры преподают врагу урок на поле боя, указывают ему на его место, прогоняют врага с наших земель.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе оперативного совещания, которое прошло 25 октября в Центральном командном пункте Министерства обороны с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных во фронтовой зоне.

«Мы проливаем кровь, у нас есть шехиды, военнослужащие, а также гражданские лица становятся шехидами. Армения не может противостоять нам на поле боя и вновь, как это было всегда, прибегает к своим грязным деяниям, обстреливая наши населенные пункты, гражданское население. В результате этих подлых обстрелов погибли более 60 гражданских лиц, около 300 человек получили ранения. Два дня назад героически погиб Национальный герой Шукюр Гамидов. Он проявил героизм во время апрельских боев 2016 года. Я присвоил ему почетное звание Национального героя и лично вручил ему звезду Национального героя»,- отметил глава государства.