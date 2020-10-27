С начала боев Армения потеряла военную технику на $ 2,7 млрд (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Стоимость уничтоженной и захваченной военной техники Армении в Отечественной войне, начавшейся 27 сентября и продолжающейся по сегодняшний день, составила 2,7 миллиарда долларов США.

Об этом сказал директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы, сообщает во вторник Trend

Он отметил, что удар, нанесенный военной сфере Армении всего за один месяц, в 4 раза превосходит общие оборонные расходы этой страны. Но то, что страна, имеющая военный бюджет в пределах 716 миллионов долларов США, обладает арсеналом в миллиарды долларов, никак не может объясняться экономическими законами: «Экономика Армении, имеющей резервные активы в объеме всего 2,6 миллиарда долларов США, сильно ограничена, чтобы приобретать такое вооружение. С другой стороны, стоимость военной техники, которую Армения потеряла в месячной войне, нарушает условия «Договора об обычных вооруженных силах в Европе», это выявило наличие вооружений и военный техники, не соответствующих условиям этого договора».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)