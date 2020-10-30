Захваченная азербайджанской армией в боях и отремонтированная военная техника используется уже против армянских ВС (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Военная техника, захваченная азербайджанской армией в боях с ВС Армении, отремонтирована и используется уже против армянских ВС, сообщает в пятницу Trend.

Представляем видеокадры с этой техникой.

(Текст: Кямаля Сеидова)