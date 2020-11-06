Семен Пегов - русский заложник армянского медиамагната Габрелянова

Политика 6 ноября 2020 12:04 (UTC+04:00)
Семен Пегов - русский заложник армянского медиамагната Габрелянова

БАКУ/Trend/ - Склонные ко лжи, хитрости и всякого рода ухищрениям власти Армении, перекрыв проезд через Лачинский коридор, фактически взяли в заложники в Ханкенди 80 местных и иностранных журналистов. Главным фигурантом этой жестокой по замыслу игры с журналистами, которому армянская военщина готовит роль сакральной жертвы, является главный военный российский журналист в Карабахе - автор проекта WarGonzo Семен Пегов.

Он прибыл на оккупированные территории с первых дней начала контрнаступательной операции азербайджанской армии в Нагорном Карабахе. Туда часто приезжали многие российские журналисты, как из государственных СМИ, так и из либеральных, но в отличии от них, именно Семену Пегову отвели роль проплаченного рупора карабахских сепаратистов. Будучи покорным слугой российского медиамагната армянского происхождения Арама Габрелянова, бывший блогер Семен Пегов на средства своего хозяина перевоплотился в журналиста и автора проекта WarGonzo. Как выяснилось, автором проекта War Gonzo, который изначально создавался как инструмент армянских идеологических диверсий и психологической войны против Азербайджана, является не Семен Пегов, а сам Арам Габрелянов.

В интернете есть видео, на котором российский медиамагнат Арам Габрелянов отчитывает как провинившегося школьника ведущего WarGonzo Семена Пегова. Всплыла деталь о том, что администратором канала WarGonzo в социальной сети «В Контакте» тоже является армянка. Не скрывает этого факта и сам Семен Пегов, который на своем канале подтвердил, что армяне действительно администрируют его канал, а он – лишь «пешка в чужой игре».

По заданию армянских кукловодов Пегов, в форме т.н. "армии обороны нкр", обходит боевые посты, повышая боевой дух армян, он зачастую раньше пресс-секретаря МО Армении опровергает сообщения об очередном крупном разгроме армянской армии. Он прилежно тиражирует армянские фантазии и бредни о тысячах террористов, воюющих на азербайджанской стороне, при этом странным образом не замечает стоящих плечом к плечу с ним армянских террористов из Ливана, Сирии и других стран. Скрывая данные факты, Семен Пегов фактически вступает в «преступные отношения с террористами, прибывшими из-за рубежа в Армению и на оккупированные территории Азербайджана. На днях Пегов хотел снять хвалебный репортаж об армянских солдатах у подножия Шуши, а в результате попал под обстрел и еле унес ноги. Эта сцена подтверждает тот факт, что терпя поражения на фронтах, армянская военщина уготовила наивному блогеру Семену Пегову роль сакральной жертвы. Его фактически негласно подставляют под пули азербайджанской армии, что бы потом обвинить Баку в «гибели российского журналиста». Вполне возможно, что армяне его просто подстрелят, чтобы потом обвинить в его гибели азербайджанскую сторону. Метод давно опробованный армянскими провокаторами, чему можно найти большое количество подтверждений в истории этого «древнего народа». Интересно, чем завершится история Семена Пегова - русского заложника армянского медиамагната Габрелянова, а также судьба иностранных журналистов, которых армянская военщина заперла Ханкенди.

Директор экспертного совета

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Доктор философии

Эльхан Алескеров

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