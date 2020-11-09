Освобождение города Шуша - это конец проекта мифической «Великой Армении»

БАКУ/Trend/ - 8 Ноября 2020 года останется в истории Азербайджана, не только, как день освобождения от армянской оккупации колыбели культуры, искусства и традиций народа - города Шуша, но и как дата краха проекта создания «Великой Армении». Вся история азербайджано-армянских отношений в последнее столетие сопровождалась агрессией армян, их борьбой за захват и завоевание наших земель. Цель агрессора была одна - создания на землях Азербайджана мифической «Великой Армении».

Она поэтапно достигалась путем геноцида, террора и депортации азербайджанцев и других коренных народов региона, не только с территории самой Армении, но и с оккупированных территорий Нагорного Карабаха. Мы сполна ощутили на себе эти жестокие и бесчеловечные методы борьбы армян против азербайджанского народа. Несмотря на установленные акты вандализма и преступлений, совершенные армянами в период оккупации Карабаха, в том числе колыбели азербайджанской цивилизации города Шуша, на международной арене Армения не была привлечена к ответственности за свои преступные деяния. Более того, поощряемые из-за рубежа, в Армении начали говорить о принадлежности ей Нахичевани и других территорий Азербайджана.

Притензии, подогреваемые мифами о «Великой Армении от моря до моря», не имели границ, дело дошло до того, что министерство обороны Армении приняло новую доктрину «новые войны - новые территории». Ереванская пропаганда и ее представители за рубежом усердно внедряли в массовое сознание соседних народов вражду к Азербайджану. За этим скрывалось неуемное желание армянских националистов, вслед за оккупацией Карабаха, реанимировать проект о создании мифической «Великой Армении». Однако руководство страны и азербайджанский народ не стали терпеть не только оккупацию территорий Азербайджана, но и освободили столицу Карабахского Ханства город Шуша, остановив стремления арменизировать его историю. Исторический факт, что Шуша, основанная в 1752 году правителем Карабахского ханства Панах Али ханом, не создавалась армянами и не имеет никакого цивилизационного отношения к Армении. Попытки премьер-министра Армении Пашиняна превратить город Шушу в «главную фишку» своей внешней и внутренней политики оказались убийственной для армянских идеологов «Великой Армении». В ответ на наглые и лживые устремления Армении Вооруженные силы Азербайджана начали контратаку, а героические сыны азербайджанского народа выступили в защиту родной земли, отстояли честь и достоинство своей Родины. В эти трагические дни, сопровождающиеся гибелью гражданского населения Азербайджана, наш народ, стремящийся к свободе и независимости, продемонстрировал оккупантам свою стойкость, непоколебимость и боевой дух. Освобождая Шушу, город созданный азербайджанским народом, Азербайджан положил конец проекту создания мифической «Великой Армении» на наших землях.

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Доктор философии

Эльхан Алескеров

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(Редактор: Наталья Кочнева)