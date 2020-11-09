Посол Узбекистана поздравил азербайджанский народ с Днем Государственного флага

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов поздравил азербайджанский народ с Днем Государственного флага, передает в понедельник Trend.

«Искренне поздравляю азербайджанский народ по случаю Дня Флага и желаю мира, благополучия и стабильности!» - говорится в публикации на странице дипломата в Twitter.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанному 17 ноября 2009 года в связи с учреждением Дня Государственного флага, 9 ноября ежегодно отмечается как День Государственного флага Азербайджана.



(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @romakayeva