10 ноября открылась новая страница в истории Азербайджана – Зияфет Аскеров

БАКУ /Trend/ - 10 ноября открылась новая страница в истории Азербайджана, была восстановлена территориальная целостность Азербайджана.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказал глава парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что если раньше Карабаху предусматривалось предоставить высокий статус, то сегодня такого вопроса больше не существует.

Аскеров подчеркнул, что экономическое усиление страны сначала под руководством великого лидера Гейдара Алиева, а затем Президента Ильхама Алиева, принятие на международных платформах документов в поддержку территориальной целостности страны обусловили победу, завоеванную Азербайджаном в освободительной войне против армянских оккупантов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)