Президент Ильхам Алиев упразднил распоряжение о назначении коменданта территорий, где действовал комендантский час

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об упразднении распоряжения Президента Азербайджана "О назначении коменданта территорий, где в период военного положения действует комендантский час" № 2281 от 28 сентября 2020 года.