В нидерландском городе Остервейк на здании мэрии вывешен азербайджанский флаг в память о директоре "Baku Network" Эльхане Алескерове (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В нидерландском городе Остервейк по инициативе мэра Ханса Янсена на здании мэрии вывешен азербайджанский флаг в память о недавно скончавшемся директоре Экспертного совета "Baku Network", заместителе генерального директора АМИ Trend, докторе философии Эльхане Алескерове.

Отметим, что Эльхан Алескеров в 2008-2015 гг. работал в посольстве Азербайджана в Гааге.

В период своей командировки в Нидерланды Эльхан Алескеров впервые раскрыл и исследовал историю о голландском герое, азербайджанце, уроженце Загаталы Мамеде Мамедове ("Медо"), а также о 22 других наших соотечественниках — военнопленных Второй мировой войны, волею судьбы оказавшихся в этой стране.