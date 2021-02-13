Миссия – служение Азербайджану. Памяти Эльхана Алескерова

Политика 13 февраля 2021 10:23 (UTC+04:00)
Миссия – служение Азербайджану. Памяти Эльхана Алескерова

БАКУ/Trend/ - 5 января ушел из жизни директор Международного экспертного совета Baku Network, доктор философии, дипломат Эльхан Алескеров.

Сложно писать посвящение памяти этого замечательного человека, еще недавно полного жизни, новых планов и идей. Каждое слово о нем проходит через добрую память жизни и нестихающую боль потери ...

Сегодня сорок дней со дня его смерти. Потеря Эльхана Алескерова стала потрясением для всех, кто его знал, уважал, ценил, кто по-настоящему понимал значимость этого неординарного Человека для азербайджанского общества.

И не только в Азербайджане переживали боль этой утраты. В те дни наши общие друзья и партнеры из разных стран мира звонили в Баку, чтобы выразить свое соболезнование, поддержать, отдать дань уважения памяти Эльхана, который оставил о себе светлую память в Турции, Голландии, России, Америке, Казахстане, Грузии и многих других странах. В голландском городе Остервейк, отдавая дань уважения и памяти Эльхана Алескерова, на здании мэрии вывесили азербайджанский флаг. Коллеги из Израиля, России выступили с публикациями в СМИ.

Эльхан Алескеров - выдающийся азербайджанец, патриот своей страны, офицер, верный своему долгу и призванию служить Родине. С этой миссией - служить Родине - Эльхан Алескеров начал свой большой жизненный путь, и до последних дней своей жизни работал во благо Азербайджана, который он так беззаветно и искренне любил. Без пафоса, сердцем. И каждый этап и шаг его жизни служил этому подтверждением. Свои знания, бесценный опыт жизни, накопленный за годы сдужбы в сфере разведки, дипломатии, работы на научном и информационном направлении, он отдавал обществу.

В своем последнем месседже, уже находясь в больнице, он написал, что больше всего сожалеет о том, что не смог увидеть Парад Победы 10 декабря, что не успел разделить радость и величие этого дня со своими коллегами и друзьями.

Эльхан Алескеров воевал в первую Карабахскую войну, был отмечен наградами. Память о той войне, воспоминания о тех, кто ушел, сопровождали его всю жизнь. Он был одним из создателей Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана.

Все 44 дня второй Карабахской войны он жил событиями фронта, делал все возможное, чтобы оказаться среди солдат и офицеров на передовой.

Его бесценные знания и опыт внесли огромный вклад в информационную работу, которую вел Эльхан Алескеров на платформе Trend, Baku Network, на всех медийных площадках, в том числе зарубежных, где он доводил до широкой международной аудитории позицию Азербайджана.

Последняя его большая работа - создание и выпуск инфрмационноого ресурса "Кавказская Албания", он успел выпустить этот проект буквально за несколько дней до своего ухода, проделав большую научную и просветительскую работу, чтобы сохранить и показать историческое и культурное наследие Кавказской Албании, по праву принаджлежащее Азербайджану.

Эльхан Алескров всегда защищал то, что принадлежит Азербайджану - земли, достижения, воинскую честь, культуру, историю, литературу.

Эльхан Алескеров - член Союза писателей Азербайджана, автор двух книг и более 200 статей. Свою докторскую работу он посвятил произведению "Али и Нино", чтобы отстоять права истинного автора этого бессмертного произведения и его связь с Азербайджаном.

Находясь на дипломатической службе в Голландии, он увековечил память об Азербайджанце Мамеде Мамедове - герое Голландии, и еще о 22 азербайджанских военнопленных Второй мировой войны, оказавшихся на территории этой европейскй страны.

Эльхан Алескеров защитил память и заслуги выдающегося азербайджанского разведчика Мамедгусейна Асадова, его подвиг в ходе Тегеранских событий 1943 года.

Эльхан Алескеров издал ряд книг, посвященных Карабахским событиям, участвовал в создании ряда документальных фильмов, накопил и транслировал миру документальные свидетельства, которые еще будут использованы Азербайджаном в судебных процессах над армянскими преступниками.

Эльхан Алескеров внес огромный вклад в формирование патриотической азербайджанской диаспоры, выстраивал связи соотечественников с исторической Родиной, делал все возможное, чтобы азербайджанцы всегда были частью своей Родины, независимо от страны проживания.

Эльхан Алескеров останется в памяти Азербайджана как большой патриот своей страны. Он не дожил до Парада Победы, но он увидел возвращение Шуши и Кельбаджара, Физули и Агдама. Это лучшая награда и последний подарок для офицера, ученого, журналиста, историка, дипломата, который всегда и везде отстаивал интересы своей страны.

Светлая память Эльхану Алескерову - достойному сыну Азербайджана.

Заместитель Генерального директора Trend, директор Baku Network Гюльнара Мамедзаде

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