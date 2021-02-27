Президент Ильхам Алиев: Российско-турецкий мониторинговый центр будет функционировать как очень важный инструмент для поствоенного периода

БАКУ/Trend/ - Российско-турецкий мониторинговый центр будет функционировать как очень важный инструмент для поствоенного периода.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

«Что касается деятельности Российско-турецкого мониторингового центра, то могу сказать, что в определенной мере это нашло отражение в Заявлении, подписанном 10 ноября. Там конкретно не указывалось, что будет Российско-турецкий мониторинговый центр. Но согласовывая данное Заявление, мы определили это. Азербайджан за свой счет создал этот мониторинговый центр близ села Мерзили Агдамского района. Были созданы все условия. Как вам известно, мониторинговый центр действует и его основная цель – осуществлять контроль в поствоенный период, проводить мониторинг с использованием и беспилотников, чтобы не допустить какого-либо противостояния в этой зоне конфликта, если же это случится, то установить, кто был зачинщиком, кто виновен. До настоящего дня - за исключением перехода упомянутой мною диверсионной группы в Азербайджан - какого-либо серьезного противостояния не произошло. Считаю, что этот мониторинговый центр будет функционировать как очень важный инструмент для поствоенного периода», - отметил глава государства.