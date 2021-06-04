МИД Азербайджана распространил информацию о подорвавшихся на мине в Кельбаджаре (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил информацию о лицах, подорвавшихся сегодня на мине в Кельбаджаре, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Как говорится в сообщении, по информации Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана сегодня утром в селе Сусузлуг Кельбаджарского района на противотанковой мине подорвалась съемочная группа, в результате чего скончались два ее члена – оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышов и корреспондент Азербайджанского государственного информационного агентства Магеррам Ибрагимов, а также представитель районной исполнительной власти Ариф Алиев, четыре человека получили ранения различной степени тяжести: «Азербайджанская сторона постоянно поднимает в международной плоскости вопрос целенаправленного и широкомасштабного минирования Арменией территорий Азербайджана, грубо нарушая международное гуманитарное право, в том числе, Женевскую конвенцию 1949 года».