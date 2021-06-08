Прокурор попросил 20 лет лишения свободы для гражданина Ливана, обвиняемого в террористической деятельности против Азербайджана (версия 3 ) (ФОТО)

(изменен заголовок, первая версия в 10:33)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Ясамальском районном суде прошло подготовительное заседание над гражданином Ливана, обвиняемым в терроризме против Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

В процессе было завершено судебное следствие.

Выступая, прокурор потребовал для обвиняемого 20 лет лишения свободы.

Судебный процесс будет продолжен 11 июня.

Отметим, что на сегодняшнем процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева адвокату было разрешено сесть рядом с обвиняемым.

Выступивший на заседании адвокат ходатайствовал о возвращении дела на предварительное расследование.

В свою очередь, гособвинитель заявил, что ходатайство является необоснованным.

Прокурор отметил, что обвиняемому и его адвокату на предварительном следствии были предъявлены необходимые доказательства. При этом ни обвиняемый, ни сторона защиты не выразили недовольства ходом следствия. Поэтому ходатайство о возвращении дела на предварительное расследование было отклонено.

После этого суд удалился на совещание.

После совещания ходатайство обвиняемого было отклонено в силу его необоснованности. В процессе были уточнены анкетные данные обвиняемого

Отметим, что В.Эулджекджиян ранее был привлечен к следствию по обвинению в террористической деятельности против граждан Азербайджан в составе вооруженных сил Армении во время Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что завершено расследование уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением СГБ Азербайджана по соответствующим статьям Уголовного кодекса, по факту участия в качестве наемников гражданина Ливана Эулджекджияна Викена Абрахамовича и других лиц в обмен на материальное вознаграждение в террористической деятельности против граждан Азербайджана в составе организованной группировки.

Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года житель Бейрута В.Эулджекджиян, 1979 года рождения, согласился на предложение ливанского гражданина Овака Кикияна принять участие в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджана в качестве наемника в обмен на материальное вознаграждение в размере 2500 долларов США. С этой целью В.Эулджекджиян вместе с другими лицами в составе организованной группировки незаконно пересек государственную границу Азербайджана с территории Армении и прибыл на место, где находились другие наемники.

В.Эулджекджиян и другие боевики, привлеченные в качестве наемников за материальное вознаграждение, также участвовали в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджана с использованием незаконно приобретенного огнестрельного оружия и боеприпасов.

Гражданину Ливана предъявлено обвинение по статьям 114.3 (участие наемника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией)), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям УК Азербайджана.

Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: )