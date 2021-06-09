Состоялась трансляция первого выпуска программы Real – Trend (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась трансляция первого выпуска программы Real – Trend в рамках проекта, совместно реализуемого Real TV и Агентством международной информации Trend, сообщает в среду Trend.

В первом выпуске передачи обсуждались вопросы, связанные с превращением нефтяных доходов в человеческий капитал, работы, проводимые для усиления экономики, новые перспективы, которые создаст для региона Зангезурский коридор и другие экономические вопросы.

В программе Real – Trend, которая будет транслироваться каждую среду в 15:30 на Real TV, будут обсуждаться самые актуальные экономические новости недели.

Гости, приглашенные в студию Real TV и АМИ Trend, будут обсуждать вызовы, стоящие перед Азербайджаном. Обсуждаемые темы будут включать ежедневные заботы Великого возвращения на освобожденные территории Азербайджана, задачи, введенные в повестку 4-й промышленной революцией, преимущества, которые обещают проекты «Умное село» и «Умный город», и другие вопросы.

Представляем вниманию первый выпуск передачи:

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)