Азербайджан поблагодарил Великобританию за поддержку в разминировании территорий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Джеймса Шарпа, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Mинистр рассказал о текущей ситуации в регионе, а также поблагодарил Соединенное Королевство за поддержку деятельности Азербайджана по разминированию в освобожденных районах.

Стороны обсудили вопросы, связанные с пандемией, в том числе меры в связи со смягчением карантинного режима в стране и т.д.

На встрече также обсуждались вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.