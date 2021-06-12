Президент Европейского совета высоко оценил возвращение Азербайджаном задержанных армян в обмен на переданные Арменией карты минных полей

БАКУ /Trend/ - Президент Европейского совета Шарль Мишель высоко оценил возвращение Азербайджаном 15 задержанных армян в обмен на переданные Арменией карты заминированных территорий Агдамского района, ранее освобождённого от армянской оккупации, сообщает Trend в субботу со ссылкой на публикацию в Twitter главы Европейского совета.

"Приветствую взаимный гуманитарный жест Азербайджана и Армении - освобождение задержанных и предоставление карты заминированных территорий", - пишет он.

Шарль Мишель отметил, что это первый шаг к восстановлению взаимного доверия.

"ЕС поддержал этот процесс и будет продолжать предлагать помощь для ускорения прогресса", - говорится в публикации.