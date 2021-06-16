Реджеп Тайип Эрдоган выступил на спецзаседании парламента Азербайджана (ВИДЕО) (версия 2)

Политика 16 июня 2021 23:19 (UTC+04:00)
Реджеп Тайип Эрдоган выступил на спецзаседании парламента Азербайджана (ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 16 июня посетил Милли Меджлис.

Как сообщает Trend, гостя встретила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Вначале была встреча один на один.

После встречи один на один Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступил в парламенте.

Выступление Президента Реджепа Тайипа Эрдогана

-Уважаемый председатель Милли Меджлиса Азербайджана.

Дорогие депутаты, дамы и господа.

От имени ваших 84-миллионных братьев в Турции с любовью и радостью приветствую вас – всех членов парламента победившей страны с изречением "Мы – одна нация, два государства". Я счастлив, потому что нахожусь в родном Азербайджане. Счастлив, потому что нахожусь вместе с вами в Милли Меджлисе братского Азербайджана, освободившего Карабах. Счастлив, потому что нахожусь в Азербайджане, переживающем 30-летие своей независимости. Освобождение Карабаха – самое знаменательное событие в истории Азербайджана за 30 лет независимости.

Этой Победой затянулась кровоточащая рана на Кавказе, создана большая возможность для установления устойчивого мира и стабильности в регионе. От обеспечения мира и стабильности на Кавказе выиграет не только Азербайджан, но и все страны региона, включая Армению, даже весь мир. Мы, в свою очередь, вместе с нашими азербайджанскими братьями всеми усилиями готовы выполнить возложенные на нас задачи для полного развития, повышения благосостояния региона, укрепления стабильности.

Отчетливо видно, кто выиграл, а кто проиграл за кризисный период, царящий в Карабахе за прошедшие 30 лет. Только люди, живущие в Карабахе, пережили страдания, была пролита их кровь, они испытали горечь, потерпели материальный и моральный ущерб. 30 лет, им пришлось нелегко. К сожалению, мои азербайджанские братья покинули родные края, на протяжении тридцати лет оставались переселенцами. Эти земли находились под оккупацией. Спустя 30 лет, слава Аллаху, эти земли вернулись к своим хозяевам.

Те, кто наблюдали за нерешением продолжающегося на протяжении 30 лет конфликта в Карабахе, точнее, стремились к продолжению конфликта, всегда были на стороне выигравшего. Мы верим, что путь, ведущий к устойчивому миру, зависит от развития сотрудничества всех народов и государств в регионе на основе взаимного доверия.

Еще раз поздравляю Верховного главнокомандующего Азербайджанской армии и Президента Азербайджана, моего уважаемого брата Ильхама Алиева, который, продемонстрировав великое лидерство, подарил Азербайджану эту Победу, этот мир. Поздравляю азербайджанский народ, который во имя Победы в Карабахе сплотился в единый кулак вокруг своего лидера, на самом высоком уровне продемонстрировал национальное единство и равенство. Поздравляю Вооруженные силы Азербайджана, которые героически сражались во имя Родины, за Карабах, за свободу Карабаха. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, выражаю соболезнования их близким.

В период священной Отечественной войны Турция, как государство и как нация, всем сердцем находилась рядом с Азербайджаном. Мы и сегодня всеми своими возможностями находимся рядом с Азербайджаном. Пусть знает весь мир, что мы, иншаллах, и завтра будем рядом с ним. Мы и сегодня и всегда будем вместе так же, как во время Балканской войны автор слов Государственного гимна Азербайджана Ахмед Джавад вместе с азербайджанской молодежью сражался в рядах Османской армии, так же, как герои из Азербайджана сражались вместе с анатолийскими бойцами в Чанаккале, вместе возвышались на вершину шехидства, так же, как герои Кавказской исламской армии – солдаты Нуру Паши пришли на помощь своим азербайджанским братьям. Радость Азербайджана – наша радость, свобода – наша свобода, судьба – наша судьба, скорбь – наша скорбь.

Мои уважаемые братья, в период, когда Нуру Паша прибыл на Кавказ, армяне убили более 12 тысяч тюрков, мусульман. На Кавказе была учинена резня, которая вписана в черные страницы истории. Те, кто всячески клевещут в адрес тюркской нации, сначала должны взглянуть на то, что произошло на Кавказе, в Азербайджане. И не только на события, произошедшие сто лет назад, а на кровопролития, произошедшие 30 лет назад в Карабахе, в Ходжалы. А затем, если совесть им позволит, мы отдельно сядем и обсудим все обвинения, направленные в наш адрес. Однако их глаза всего этого не видят, уши – не слышат. А сердца уже давно ничего не чувствуют. Они не способны видеть тех, кто за 30 лет оккупации Карабаха разрушили, уничтожили находящиеся под оккупацией земли Азербайджана, а уходя – сожгли все вокруг, они мобилизовали свои силы для того, чтобы создать препятствия в борьбе за свободу. Пусть сегодня приедут, увидят Физули. Все вокруг разрушено, сожжено, уничтожено. Пусть теперь приедут, увидят Карабах. Все на виду. Вчера в дороге мы увидели все это. Во что они превратили эти места. Подорвали, сожгли. Они пришли как оккупанты, а уходили – как варвары.

Только этого поведения достаточно для того, чтобы доказать чьей родиной является Карабах. Когда 30 лет назад азербайджанцам пришлось вынужденно покинуть Карабах, они ничего не разрушили, не сожгли ни одного дома. Потому что человек не может разрушить, сжечь свою Родину. Однако Карабах не их родина и поэтому они ушли, разрушая, сжигая все вокруг. Азербайджан сегодня восстанавливает разрушенные, сожженные ими села, города и, иншаллах, мы вместе восстановим и построим новый Карабах.

Братья мои, те, кто хочет увидеть разницу между культурой и вандализмом, пусть приедет в Карабах и увидит разницу. Карабах наряду с тем, что является одним из самых прекрасных регионов мира с географической точки зрения, также богат своей культурой. Иншаллах, так будет и впредь. Турция, иншаллах, и в этом процессе будет рядом с братским Азербайджаном.

Дорогие братья, вчера вместе с моим братом Ильхамом Алиевым и нашей делегацией мы находились в Шуше, пережили радость увидеть гордо развевающийся флаг Азербайджана на свободной Карабахской земле. Шуша с со времен основателя Карабахского ханства Панахали хана была природной Академией искусств, городом, где на самом высоком уровне развивались и процветали музыка, литература, искусство. Шуша, начиная с визиря Панахали хана Моллы Панаха Вагифа, стихи которого и сегодня изучаются с большой любовью, смогла сохранить себя как центр культуры. Шуша, словно расположенное на скалах и тянущееся к небесам орлиное гнездо, всегда располагала к созданию произведений искусства, литературы и культуры. Этот город - родина гениального композитора Узеира Гаджибейли, Бюльбюля, Хуршидбану Натаван, Рашида Бейбутова и многих других деятелей искусств и поэтов. Шуша, которая дала жизнь таким мыслителям, как Ахмед бей Агаоглу, которые известны не только в Азербайджане и в Турции, но и во всем тюркском мире, сегодня восстанавливается.

Объявление Шуши культурной столицей Азербайджана и проведение на Джыдыр дюзю музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" с этой точки зрения является месседжем всему миру. Очень рад слышать о том, что идут подготовительные работы к проведению фестиваля поэзии Вагифа. Мы будем рады объявить в следующем году Шушу, которая в этом году объявлена культурной столицей Азербайджана, культурной столицей всего тюркского мира. Деятели культуры и искусства со всех уголков тюркского мира соберутся в этом прекрасном городе, что станет самым прекрасным почтением и признанием Шуши и ее древней истории.

Конечно, не только Шуша или же Карабах, весь Азербайджан и весь тюркский мир воспитали великих поэтов и деятелей искусств. К примеру, в этом году исполняется 880 лет со дня рождения Низами Гянджеви. На протяжении столетий поэты соревновались с ним в мастерстве и стремились приблизиться к нему. В произведении Фатеха Султана Мехмета, который писал стихи под псевдонимом "Авни", отражены те же чувства (читает стихи Фатеха Султана Мехмета).

В этом году также исполняется 850 лет со дня рождения Ахи Эвры, 580 лет со дня рождения Алишера Навои, 750 лет со дня смерти Гаджи Бекташи Вели, 700 лет со дня кончины Юнуса Эмре. В минувшем году отмечалось 1300-летие со дня рождения Фараби. В мире очень мало таких наций, которые обладают столь богатой и высокой культурой. Мы должны разъяснять наши ценности как молодому поколению, так и всему миру. Все те, кого я назвал и не смог назвать, почитаются нами с уважением, являются основателями нашей культуры и столпами мировой культуры.

По мере постижения человечеством ценных мыслей, отраженных в их произведениях, решение проблем нашего мира станет намного легче. Возвышение нашей культуры прокладыванием мостов из прошлого в будущее поможет нашей культуре занять достойное место, которое она заслуживает. Чем больше мы будем укреплять наше единство, равенство, дружбу и братство, чем крепче мы сплотимся, тем быстрее сможем достичь этой цели.

Братья мои, со временем мы еще лучше будем осознавать пользу, которая принесет Победа в Карабахе для Азербайджана, Кавказа и всего мира. Пусть никого не беспокоит эта Победа. Потому что это Победа справедливости, Победа мира и души. Действительно, глядя на осуществляемую работу и работу, которая будет реализована после Победы, мы можем представить себе картину будущего. Прежде всего, во всех уголках Карабаха ныне царит стабильность, мир, спокойствие и надежда. Для наших азербайджанских братьев открылся путь для возвращения в свои дома, в свой край, вдали от которого они находятся уже на протяжении 30 лет. Иншаллах, во время следующей нашей поездки мы испытаем радость от возвращения людей на родные земли. Уже сегодня я в парламенте Азербайджана обращаюсь к ним. Уже началось строительство ваших домов, иншаллах, все будет построено и мы с нетерпением ждем вашего возвращения.

Утомительная напряженность из-за продолжительной конфликтной ситуации в результате оккупации уже осталась позади. Сегодня стремительными темпами идет строительство дорог, прокладываются водопроводы, сооружаются, сдаются в эксплуатацию электростанции. Все это я видел своими глазами и рассказываю вам. С другой стороны, строятся инфраструктурные объекты. Мы также, иншаллах, своими TOKI будем строить школы, больницы и т.д. в регионе.

Невозможно описать тот комфорт, богатство, которые принесут нашему региону открытие Зангезурского коридора, соединяющего Нахчыван и Баку. Всем известно, что добро всегда побеждает, справедливость торжествует. Карабах, в то же время, стал тем местом, где нарушились планы тех, кто хотел видеть мир в качестве арены своих политических и экономических интересов. Вдобавок, все эти процессы вместе с Азербайджаном являются началом нового периода и для Армении. К примеру, железной дорогой, которая будет функционировать в Зангезурском коридоре, армяне также смогут с комфортом ездить в Москву и выходить на весь мир, таким образом, смогут спастись от блокады, в которой оказались благодаря самим армянам.

Вместе с моим братом мы выдвинули предложение. В чем заключается наше предложение? Давайте, шесть стран – Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Армения и Грузия объединимся и сформируем одну платформу. Благодаря этой платформе в регионе будет царить стабильность, враждебные отношения в регионе будут устранены. Здесь только у Грузии возникли вопросы. Во время последнего его визита в Турцию мы с господином премьер-министром обсудили и эти вопросы. Я сказал, что это будет в пользу и Грузии, давайте сделаем этот шаг. Мы знаем проблемы между нами и Арменией. Однако, несмотря на все это, мы желаем устранения всех проблем наших азербайджанских братьев. В то же время, эта платформа внесет вклад в решение ваших проблем с Россией. Он сказал "Постараюсь". Мы ответили "Все будет хорошо".

Этот регион нуждается в мире. Мы должны добиться этого. Пока будут решаться проблемы Армении и Азербайджана, Турция также будет предпринимать необходимые шаги. Открытие границ с Турцией принесет большую выгоду для Армении. В наших руках превратить эту Победу в победу для каждого. Все мы вместе должны оценить возможности для того, чтобы больше никогда Кавказ не оказался в зависимости. Мы ведем эту борьбу вместе с нашими друзьями на глобальном уровне под девизом "Мир больше пяти".

Я приехал сюда после саммита НАТО. На саммите НАТО мы также обсудили именно эти вопросы, оценили их. Слава Аллаху, мы провели плодотворные встречи. Однако проблемы в мире не заканчиваются, в мире существует еще много нерешенных проблем. Но если мы будем сильны, будем едины, волею Аллаха сможет решить их. Иншаллах, возвышая культуру на самую высокую вершину, мы приблизим дни, когда в нашем регионе и во всем мире будут царить мир и справедливость. Хочу завершить свое выступление и строками великого поэта Бахтияра Вагабзаде (читает стихи поэта Бахтияра Вагабзаде).

С любовью приветствую всех вас. До свидания.

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