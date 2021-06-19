Командующий Сухопутными войсками Пакистана совершит визит в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с командующим Сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой 20 июня совершит официальный визит в Азербайджан, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В рамках визита состоится обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, будут рассмотрены возможности расширения военных связей.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)