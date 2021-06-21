Глава МИД России и генсек ОБСЕ обсудят Карабах
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид в числе других вопросов обсудят Карабах в ходе встречи в Москве, передает Trend в понедельник со ссылкой на ТАСС.
Переговоры будут посвящены широкому кругу вопросов работы ОБСЕ в трех направлениях: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном.
Лавров и Шмид планируют также обсудить актуальные общеевропейские проблемы, текущую деятельность ОБСЕ и планы работы организации во втором полугодии 2021 года.
Часть членов семей лиц, ранее примкнувших к зарубежным террористическим группировкам, возвращена в Азербайджан - госкомитет
Лента новостей
Часть членов семей лиц, ранее примкнувших к зарубежным террористическим группировкам, возвращена в Азербайджан - госкомитет
Никто из граждан Азербайджана больше не примыкает к зарубежным террористическим группировкам - госкомитет
За период оккупации территорий Азербайджана армяне разрушили там все религиозные памятники - госкомитет
Возбуждено уголовное дело по факту уничтожения Арменией лесов в Лачине - Генпрокуратура Азербайджана
Зангезурский коридор создаст огромные возможности для всех стран региона, в том числе Армении - эксперт
«Лаборатория Касперского»: каждый пятый пропускал рабочий видеозвонок под предлогом установки обновлений
Узбекистан, Австрия обсудили применение инновационных технологий в сфере производства сельскохозяйственных продуктов
Новый тренд в прессе - Azernews будет издаваться в трех различных дизайнах, и эта печатная версия будет доступна читателям в США, Великобритании, Китае и других странах
ЦИК: партия Пашиняна не добрала 0,08% голосов на выборах, чтобы единолично сформировать правительство (Обновлено)
Ереван должен отказаться от враждебного настроя и начать налаживать с соседями хорошие отношения - МИД Турции