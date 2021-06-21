Глава МИД России и генсек ОБСЕ обсудят Карабах

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид в числе других вопросов обсудят Карабах в ходе встречи в Москве, передает Trend в понедельник со ссылкой на ТАСС.

Переговоры будут посвящены широкому кругу вопросов работы ОБСЕ в трех направлениях: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном.

Лавров и Шмид планируют также обсудить актуальные общеевропейские проблемы, текущую деятельность ОБСЕ и планы работы организации во втором полугодии 2021 года.