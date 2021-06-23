На освобожденных территориях Азербайджана идут масштабные работы - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана ведутся масштабные работы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал в ходе поездки по Агдаму вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

"Во время нашего визита в Агдам мы понаблюдали за строительными работами. Здесь строятся дороги, здания, школы, возрождается территория", - сказал Мустафаев.