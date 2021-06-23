Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Саудовскую Аравию
БАКУ / Trend/ - Сегодня делегация во главе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым отправилась с официальным визитом в Саудовскую Аравию, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.
В рамках визита запланированы встречи с официальными лицами Саудовской Аравии.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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