Призываем Азербайджан и Армению к конструктивным мерам по укреплению доверия после второй Карабахской войны - глава МИД Румынии

БАКУ /Trend/ - Призываем Азербайджан и Армению к конструктивным мерам по укреплению доверия после второй Карабахской войны.

Как передает Trend, об этом в субботу сказал в ходе пресс-конференции в Тбилиси министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

По его словам, в ходе визитов в Армению и Азербайджан совместно с коллегами из Австрии и Литвы - Александром Шалленбергом и Габриэлиусом Ландсбергисом прошли обсуждения дальнейшего развития региона после войны.

«Меры по укреплению доверия, такие как передача всех карт заминированных территорий, остаются приоритетом. ЕС готов и дальше поддерживать данные меры. Таким образом, мы подчеркнули, что ЕС готов оказывать всевозможную поддержку мерам, которые в дальнейшем приведут к решению всех оставшихся вопросов», - сказал Ауреску.