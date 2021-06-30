В рамках азербайджанского председательства состоялось очередное пленарное заседание группы Движения неприсоединения при ЮНЕСКО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках азербайджанского председательства состоялось очередное пленарное заседание группы Движения неприсоединения при ЮНЕСКО.

Как сообщает в среду Trend, в заседании, проходившем под председательством главы постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО, посла Эльмана Абдуллаева, приняли участие заместитель генерального директора ЮНЕСКО Син Ку, а также послы стран-членов и стран-наблюдателей Движения неприсоединения.

Сначала была утверждена повестка дня заседания и представлены новые послы стран-членов Движения неприсоединения при ЮНЕСКО.

Посол Эльман Абдуллаев проинформировал об успешной работе, проделанной под председательством Азербайджана в Движении неприсоединения. Он рассказал об инициативе Президента Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения о проведении саммита Контактной группы организации на тему "Вместе против COVID-19", привлечении главой азербайджанского государства внимания к вопросу несправедливого и неравного распределения вакцин от коронавируса в глобальном масштабе.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО, а также помощник по вопросам коммуникации и информации Син Ку рассказал о стратегической трансформации ЮНЕСКО, включая усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и основные направления среднесрочной стратегии на 2022-2025 годы.

Были утверждены итоги предыдущего пленарного заседания, состоявшегося 30 марта 2021 года.

Также состоялся обмен мнениями о кандидатурах стран-участниц Движения неприсоединения в различные органы ЮНЕСКО.

(Редактор: Натаван Эфендиева)