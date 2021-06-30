В Баку проходит презентация интернет-ресурса Karabakh.Center (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Баку проходит презентация интернет-ресурса Karabakh.Center, организованная Фондом возрождения Карабаха.
Как сообщает в среду Trend, на презентации присутствуют помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев, министр экономики Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев и другие официальные лица.
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