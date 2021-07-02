Милли Меджлис принял в третьем чтении поправку в закон "О правах лиц с инвалидностью"

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на внеочередном заседании второго июля рассмотрел поправку в закон "О правах лиц с инвалидностью", сообщает в пятницу Trend.

Изменение предусматривает пересмотр инвалидности в течение шести месяцев после истечения ее срока. При повторном установлении инвалидности будет учитываться и этот шестимесячный срок.

Законопроект разработан в целях усиления социальной защиты граждан с ограниченными возможностями здоровья.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)