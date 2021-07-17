Омбудсмен подготовила отчет о фактах пыток азербайджанских военнослужащих
БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в рамках своего мандата на основании материалов, полученных в результате сбора и анализа соответствующих доказательств, подготовила отчет о фактах пыток азербайджанских военнослужащих, сообщает в субботу Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена.
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