ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии – минобороны (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении с 22:00 11 августа до 00:05 12 августа с позиций в поселках Чамбарак, Туджур Чамбаракского района и Ашагы Шорджа Басаркечарского района обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении сел Заманлы и Гаравеллар Гедабейского района и села Зейлик Кельбаджарского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.

Оперативная ситуация находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.