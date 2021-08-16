В настоящее время жизням азербайджанских миротворцев в Афганистане ничто не угрожает - минобороны

БАКУ /Trend/ - В настоящее время отсутствует напряженность в том секторе международного аэропорта Кабула, который охраняют азербайджанские миротворцы.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве обороны Азербайджана, жизням личного состава азербайджанских миротворцев ничто не угрожает.

Независимо от напряженной обстановки в регионе, миротворческий контингент азербайджанской армии в составе 120 человек продолжает выполнять свои обязанности вместе с турецкими силами по обеспечению безопасности международного аэропорта Кабула.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)