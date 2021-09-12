Начальник Генштаба Азербайджанской армии находится с официальным визитом в Турции

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев находится с официальным визитом в Турции, передает Trend со ссылкой на военное ведомство Азербайджана.

В рамках визита азербайджанской делегации запланировано проведение ряда встреч с военным руководством Турции.

На встречах будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.

Отметим, что генерал-лейтенант Керим Велиев совершает свой первый зарубежный визит в качестве первого заместителя министра обороны Азербайджана – начальника Генштаба Азербайджанской армии именно в братскую Турцию.

Визит продлится до 14 сентября.