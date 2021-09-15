Азербайджано-турецкое единство непоколебимо - Шараф Малкоч

БАКУ / Trend/ - Азербайджано-турецкое единство непоколебимо.

Об этом сказал журналистам омбудсмен Турции Шараф Малкоч, сообщает в среду Trend.

"Героизм, проявленный нашими шехидами в борьбе за независимость Азербайджана в начале 20-го века, заложил основу для непоколебимых братских связей между Азербайджаном и Турцией. Это единство и братство внесет вклад в благополучие как Турции и Азербайджана, так и Кавказа в целом и всего мира", - сказал он.

Малкоч отметил, что 15 сентября - знаменательный день в истории анатолийских и азербайджанских тюрков: "В 103-ю годовщину освобождения Баку от оккупации мы чтим память всех наших героев и шехидов во главе с победоносным командующим Кавказской исламской армии Нуру пашой. Благодаря их отваге и мужеству азербайджано-турецкое братство укрепилось еще больше".

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)