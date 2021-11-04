Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сам осуществил резолюции ООН, которые 27 лет оставались на бумаге

БАКУ /Trend/ - Каждый раз на Глобальном Бакинском форуме я поднимал вопрос о конфликте между Арменией и Азербайджаном, сегодня хочу сказать, что этот конфликт урегулирован.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

«Азербайджан сам урегулировал конфликт. Азербайджан сам осуществил резолюции, принятые Советом Безопасности ООН. Эти резолюции требовали безоговорочного и незамедлительного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. К сожалению, данные резолюции на протяжении 27 лет оставались на бумаге. Если бы Азербайджан сам не восстановил свою территориальную целостность, то эти резолюции оставались на бумаге еще 27 лет», - отметил глава государства.