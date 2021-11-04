Глобальный Бакинский форум - важный шаг в борьбе с последствиями пандемии - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум на тему "Мир после COVID-19" - важный шаг в борьбе с последствиями пандемии, на протяжении полутора лет отравляющей жизнь людей.

Об этом говорится в обращении Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, направленном участникам VIII Глобального Бакинского форума под названием "Мир после COVID-19", сообщает в четверг Trend.