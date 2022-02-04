Союз Турции и Азербайджана закреплен на законодательном уровне - важность Шушинской декларации

БАКУ /Trend/ - 15 июня 2021 года в Шуше была подписана Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой. Документ подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Законопроект об утверждении Шушинской декларации обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 1 февраля. По итогам обсуждений законопроект был поставлен ​​на голосование и принят.

Накануне Великое национальное собрание (парламент) Турции ратифицировало Шушинскую декларацию "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".

Комментируя важность декларации, бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров сказал Trend, что Шушинская декларация является одним из редких документов в дипломатической практике.

По его словам, за годы независимости между Азербайджаном и Турцией было подписано более 400 документов.

Шушинская декларация представляет собой совокупность документов, принятых между Турцией и Азербайджаном, отметил экс-министр.

"Значимость этого документа заключается в том, что союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией достигли самого высокого уровня. Это важно для обеих стран. Это исторический документ. Его утверждение Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана является месседжем как к двум народам, так и к международному сообществу. Шушинская декларация свидетельствует о том, что азербайджано-турецкий союз будет играть активную роль в регионе. Подписание этой декларации в Шуше является знаковым событием", - сказал Зульфугаров.

Как сообщил Trend турецкий ученый Гекмен Кылычоглу, Турция всегда будет поддерживать Азербайджан.

По его словам, отношения Турции и Азербайджана достигли своей кульминации во время 44-дневной Отечественной войны.

"Каждое государство может сотрудничать с другим государством. Даже Азербайджан и Турция могут в будущем нормализовать отношения с Арменией и сотрудничать с ней.

(Автор: Фарид Зохрабов Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)