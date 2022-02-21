Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение дружбе и сотрудничеству с Соединенным Королевством

БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает особое значение дружбе и сотрудничеству с Соединенным Королевством.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

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